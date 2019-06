Russia-Usa: aumentano possibilità di incontro Putin-Trump al summit del G20 a Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrano aumentare le possibilità di un incontro fra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, al summit del G20 di Osaka che si terrà venerdì e sabato. Stando a quanto dichiarato dal viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, è “presumibile” che ci sarà un colloquio fra i due capi di Stato, anche se non viene specificato in che formato. Più sicuro invece il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense John Bolton, secondo cui Trump non vede l'ora di incontrare Putin al prossimo vertice del G20. "Il presidente Trump non vede l'ora di incontrare il presidente Putin al prossimo vertice del G20 a Osaka, in Giappone, nei prossimi giorni", ha detto Bolton a margine del suo incontro trilaterale con l’omologo israeliano, Meir Ben-Shabbat, e con il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev. (Rum)