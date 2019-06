Cina: governo centrale emetterà bond del valore di oltre 290 milioni di dollari a Macao

- Il governo centrale della Cina emetterà bond del valore di due miliardi di yuan (291 milioni di dollari) nella Regione amministrativa speciale di Macao in data 4 luglio. Lo riferisce l'Autorità cinese delle finanze e dal governo di Macao. L'emissione di titoli di stato da parte del governo centrale è un'importante iniziativa per l'ulteriore sviluppo delle attività finanziarie di Macao, nonché per la promozione della diversificazione economica della regione, spiega il comunicato. Nel frattempo, l'iniziativa rafforzerà ulteriormente la cooperazione finanziaria tra la terraferma e la Regione di Macao e fornirà agli investitori opzioni di investimento sicure e affidabili, ha aggiunto l'Autorità. Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario del ritorno di Macao alla Cina e l'emissione di titoli di stato è una pietra miliare per lo sviluppo del mercato finanziario di Macao, che mostra il sostegno del governo centrale per lo sviluppo finanziario della regione, secondo l'ufficio del portavoce del governo di Macao. (Cip)