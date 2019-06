Asia: Giappone, Usa e Australia provano a lanciare loro “via della seta” nel Pacifico (3)

- La “Prospettiva” concordata in occasione del summit di Bangkok fornisce una guida per il confronto e l’interlocuzione dei paesi Asean con gli attori dell’Asia-Pacifico e dell’Oceano indiano, secondo il documento finale consultato da alcuni media asiatici di alto profilo. La visione regionale riconosce anche il potenziale per la cooperazione con altri gruppi e associazioni nella macro-regione indo-pacifica, da realizzare attraverso “approcci innovativi, interdisciplinari e complementari”. La visione di una regione “indo-pacifica” integrata è promossa ormai da alcuni anni da Stati Uniti e Giappone, che sollecitano un irrobustimento delle relazioni economiche e di sicurezza tra i paesi dall’India alla costa del Pacifico Usa come argine contro l’avanzata strategica cinese. (segue) (Git)