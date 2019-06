Asia: Giappone, Usa e Australia provano a lanciare loro “via della seta” nel Pacifico (6)

- Per quanto riguarda la crescente presenza militare di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, oggetto di rivendicazioni territoriali da parte di diversi paesi dell’Asean, l’organizzazione “ha preso nota di alcune preoccupazioni” in merito alle bonifiche e all’edificazione di infrastrutture militari da parte della Cina in diversi atolli contesi. Una bozza preliminare del comunicato evidenzia che inizialmente, la Thailandia aveva tentato di rimuovere il passaggio relativo all’espansionismo marittimo cinese. (segue) (Git)