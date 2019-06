Asia: Giappone, Usa e Australia provano a lanciare loro “via della seta” nel Pacifico (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell’Asean si sono anche espressi in merito alle questioni riguardanti la Penisola coreana. La Corea del Nord ha assunto una posizione militare più provocatoria, dopo il summit che lo scorso febbraio ha riunito ad Hanoi il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, e che non ha prodotto alcun accordo per la denuclearizzazione del Nord. “Abbiamo ribadito il nostro impegno alla piena attuazione di tutte le risoluzioni rilevanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e preso atto degli sforzi internazionali tesi a conseguire la denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile della Penisola coreana”, recita il comunicato conclusivo del summit. (segue) (Git)