Giappone-Cina: Abe e Xi discuteranno rafforzamento relazioni bilaterali a margine del G-20 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Stati Uniti devono ancora lavorare all’appianamento di divergenze per giungere alla definizione di un accordo bilaterale in materia di commercio. Lo ha dichiarato lo scorso 25 maggio il ministro dell’Economia giapponese, Toshimizo Motegi, a seguito di una nuova sessione di colloqui a livello ministeriale con il Rappresentante del commercio Usa, Rovert Lighthizer. L’incontro si è tenuto a Tokyo, in concomitanza con la visita di Stato al Giappone del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Abbiamo approfondito la comprensione reciproca delle rispettive posizioni in materia di commercio. Al momento, però, non siamo ancora giunti a un accordo completo”, ha dichiarato Motegi a margine dell’incontro. “Ci sono ancora alcuni gap. Dobbiamo lavorare per ridurre le nostre divergenze”, ha detto il ministro. Durante la sua visita in Giappone, Trump ha sollecitato le grandi aziende giapponesi ad aumentare ulteriormente gli investimenti negli Stati Uniti, ed è tornato a criticare l’eccessivo squilibrio della bilancia commerciale tra i due paesi. (segue) (Git)