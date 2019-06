Spazio: la Cina ha inviato in orbita il 46 mo satellite BeiDou (2)

- La Cina ha pianificato di inviare 10 satelliti Bds nello spazio quest'anno. I lanci aiuteranno a completare la rete globale Bds entro il 2020. Il sistema è stato applicato in molti settori, tra cui trasporti, affari marittimi, elettricità, affari civili, meteorologia, pesca, rilevamento e mappatura, estrazione e sicurezza pubblica. Il sistema Bds è stato anche ampiamente utilizzato in altre parti del mondo, come la costruzione di edifici in Kuwait, l'agricoltura di precisione in Myanmar, l'indagine e la mappatura dei terreni in Uganda e lo stoccaggio e la logistica in Thailandia. Per consentire al sistema Bds di servire meglio lo sviluppo economico e sociale nei paesi e regioni di Belt and Road, la Cina ha istituito meccanismi di cooperazione Bds con paesi e organizzazioni in Asia meridionale, Asia centrale, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), Lega araba e Africa, rafforzando gli scambi tecnici e la formazione del personale e la costruzione di centri d'oltremare Bds. (Cip)