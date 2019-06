Cina: Pechino pubblica libro bianco sui servizi finanziari per piccole e medie imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità della Cina di fornire servizi finanziari per le Pmi ha visto un notevole miglioramento, con l'offerta di credito costantemente aumentata, i costi di finanziamento costantemente diminuiti e la copertura finanziaria ampliata. Alla fine del 2018, i prestiti inclusivi su scala nazionale a favore delle Pmi hanno raggiunto gli ottomila miliardi di yuan (circa 1.120 miliardi di dollari), in aumento del 18 per cento rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, l'organizzazione e il sistema di prodotti delle istituzioni finanziarie nel settore bancario sono stati costantemente ottimizzati, con le grandi banche che assumono un ruolo guida nell'aumentare gli input e nell'abbassare i costi. I prestiti complessivi inclusivi offerti dalle cinque grandi banche commerciali statali del paese alle Pmi sono aumentati del 23,7 per cento alla fine di maggio dell'anno scorso, mentre il tasso di interesse medio si è attestato al 4,79 per cento, 0,65 punti percentuali in meno rispetto all'intero 2018. (segue) (Cip)