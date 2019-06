Imprese: Mahathir, Malaysia Airlines rimarrà compagnia di bandiera anche se privatizzata

- Il governo della Malesia intende vendere a privati la compagnia di bandiera Malaysia Airlines, ma l’identità della compagnia dovrà essere mantenuta. Lo ha dichiarato oggi, 25 giugno, il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad. Il premier ha ricordato che lo Stato è intervenuto più volte per riorganizzare e rimettere in sesto la compagnia aerea, che però non riesce a decollare. “Questa volta dobbiamo essere più cauti nei passi intrapresi per resuscitare Malaysia Airlines”, ha detto il primo ministro malese. “Non si tratta solo di cambiare il management, ci sono molte altre cose sbagliate con la compagnia, che andranno corrette”, ha detto Mahathir a margine della 33ma Tavola rotonda dell’Asia-pacifico. Il premier ha risposto così alle sollecitazioni di veterani della compagnia, incluso un ex amministratore delegato, a rinnovare il mangement dopo che Malaysia Airlines ha fallito per il quinto anno consecutivo l’obiettivo di rientrare tra le migliori 20 compagnie aeree nella graduatoria annuale di Skytrax. (Fim)