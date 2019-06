Usa-Giappone: Trump ha discusso privatamente annullamento trattato difensivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente discusso la terminazione del trattato difensivo sottoscritto con il Giappone, argomentando che il patto sottoscritto dopo la Seconda guerra mondiale imponga agli Usa condizioni inique. Lo riferisce “Bloomberg”, che cita fonti vicine alla Casa Bianca secondo cui il presidente non ha però assunto alcuna iniziativa concreta in tal senso, e tale eventualità appare al momento assai remota. Il presidente Usa ritiene che il trattato difensivo sottoscritto da Usa e Giappone oltre sessant’anni fa ponga la gran parte degli oneri sugli Stati Uniti, mentre le Forze armate giapponesi non siano vincolate concretamente in alcun modo a intervenire a difesa degli Usa, anche a seguito delle riforme varate dal premier Abe negli ultimi anni, con l’introduzione del vincolo di “autodifesa collettiva”. Secondo le fonti citate da “Bloomberg”, Trump avrebbe anche discusso la richiesta al Giappone di compensazioni economiche per il controverso piano di trasferimento della più grande base aerea statunitense a Okinawa. La Casa Bianca ha evitato di commentare le indiscrezioni. (segue) (Was)