Usa-Giappone: Trump ha discusso privatamente annullamento trattato difensivo (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si aspetta che le Forze di autodifesa giapponesi rafforzino la postura militare statunitense nella regione Asiatica e oltre. Il presidente lo ha dichiarato alal fine di maggio, nell’ultima giornata della sua visita di Stato in Giappone, durante la quale è salito a bordo della portaelicotteri della Marina giapponese Kaga. Il vascello – il più grande in dotazione alla Marina del Giappone – verrà convertito nel prossimo futuro per trasportare e operare i cacciabombardieri V-35B a decollo corto e atterraggio verticale, che forniranno alle Forze armate giapponesi una capacità di proiezione della forza senza precedenti nella storia post-bellica di quel paese. “Con questi straordinari nuovi equipaggiamenti, la Kaga aiuterà i nostri paesi a difendersi contro una vasta gamma di minacce complesse nella regione e oltre”, ha detto Trump, che ha tenuto un discorso dal ponte della nave. La Kaga e la sua nave gemella, la Izumo, rafforzeranno in futuro la capacità operativa delle Forze Usa in Giappone, fungendo da piattaforma per il rifornimento e il riarmo anche degli F-35B statunitensi. (Was)