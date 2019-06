Cina: mercato sicurezza informazioni ha toccato 1,4 miliardi di dollari nel 2019

- Il mercato della sicurezza delle informazioni nel settore industriale cinese crescerà del 19,23 per cento su base annua, per raggiungere 9,391 miliardi di yuan (quasi 1,4 miliardi di dollari) nel 2019. È quanto emerso da un rapporto del Centro di ricerca per lo sviluppo della sicurezza delle informazioni industriali e dall'Alleanza per la sicurezza delle informazioni industriali. Nel 2018, la dimensione del mercato è stata di oltre sette miliardi di yuan (1,017 miliardi di dollari) e il tasso di crescita ha raggiunto il 33,55 per cento, secondo il rapporto. Yang Yuyan, vicedirettore dell'Amministrazione della sicurezza di internet del ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica (Miit), ha affermato che l'Internet industriale è un obiettivo chiave degli attacchi online perché collega massicci sistemi di controllo industriale, sistemi aziendali e reti. "Il settore affronta anche altre sfide di sicurezza come la manomissione dei dati, l'abuso e il flusso di dati transfrontalieri", ha detto Yang. Chen Zhaoxiong, viceministro del Miit, ha affermato che è necessario migliorare la sicurezza delle informazioni industriali con la regolamentazione delle politiche, il supporto tecnologico e la formazione dei talenti. (Cip)