Cina-Africa: ministro Esteri Wang e omologhi africani sostengono cooperazione (4)

- Nhial ha detto che il Sud Sudan ringrazia la Cina per il suo aiuto in vari campi, in particolare il suo sostegno e il suo contributo al processo di pace. Tangara ha dichiarato invece che sin dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Cina e Gambia, che la cooperazione bilaterale in vari settori si è sviluppata rapidamente e che il Gambia può essere considerato un partner sincero della Cina. Durante le riunioni separate con Malanji, Tavares e Findley, Wang ha detto che la Cina continuerà a sostenere la giustizia e perseguire i principi condivisi di sincerità e buona fede. (segue) (Cip)