Cina-Africa: ministro Esteri Wang e omologhi africani sostengono cooperazione (5)

- "La cooperazione della Cina con l'Africa è sincera e disinteressata, e non ha scopi geopolitici. La Cina ha sempre seguito il principio di non interferenza, fornito gli aiuti di cui l'Africa aveva bisogno, portato avanti la cooperazione Sud-Sud e aiutato a raggiungere uno sviluppo comune", ha sottolineato il ministro degli Esteri cinese. Wang ha poi aggiunto che la cooperazione tra Cina e Africa è favorevole alla costruzione di infrastrutture nel continente africano, ai benefici economici e sociali e all'auto-sviluppo. "L'Africa offre un grande palcoscenico di cooperazione tra diversi paesi, non un'arena di grandi potenze", ha detto Wang, aggiungendo che: "Gli amici africani giungeranno a una giusta conclusione su chi attribuisce davvero importanza, rispetto e sostegno all'Africa". (segue) (Cip)