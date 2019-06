Cina-Africa: ministro Esteri Wang e omologhi africani sostengono cooperazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malanji ha affermato che i prestiti cinesi sono stati utilizzati per le infrastrutture di cui lo Zambia ha più bisogno, per promuovere lo sviluppo economico e portare benessere sociale alla propria gente. Tavares ha detto che Capo Verde sostiene il principio di una sola Cina e che il paese è pronto a realizzare pienamente il consenso raggiunto dai leader dei due paesi, a rafforzare il dialogo strategico e ad approfondire la cooperazione, in particolare la cooperazione per l'economia marittima, per spingere le relazioni bilaterali in una nuova era. Findley ha detto che la Cina è una vera amica della Liberia insieme alla quale ha contribuito a combattere l'Ebola e ha svolto un ruolo importante nella ricostruzione post-epidemica. Findley ha rimarcato che la Liberia è pronta a migliorare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Cina. Sempre lunedì, Yang Jiechi, membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Cpc) e direttore dell'Ufficio della Commissione per gli affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista, ha incontrato tutti i capi delegazione presenti per partecipare l'incontro dei coordinatori. (Cip)