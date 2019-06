Cina-Usa: conversazione telefonica tra vicepremier Liu e rappresentante Lighthizer (4)

- Trump, nella telefonata, ha detto di aver avuto "un'ottima conversazione" telefonica con l'omologo cinese Xi Jinping. "Avremo un incontro prolungato la prossima settimana al G-20 in Giappone. I nostri rispettivi team inizieranno i colloqui prima del nostro incontro", ha scritto Trump su Twitter. I media statali cinesi hanno confermato che i due leader si incontreranno ai margini del G-20. L'inquilino della Casa Bianca ha insistito in più occasioni sull'incontro con Xi a fine mese, mentre il governo cinese aveva espresso maggiore cautela, lasciando la questione in sospeso. I progressi verso un accordo commerciale tra le due maggiori economie del mondo si sono interrotti dopo che Trump ha accusato la Cina di essere venuta meno agli accordi verbali con gli Stati Uniti, mentre Pechino accusa Washington di non aver negoziato in buona fede. (segue) (Cip)