Indonesia: misure di sicurezza rafforzate in vista di pronunciamento su ricorso elettorale

- Le autorità della Malesia hanno schierato 47mila funzionari di Polizia e militari a Giacarta, per garantire la sicurezza dei siti chiave in vista del pronunciamento della Corte costituzionale sul ricorso presentato dall’ex generale Prabowo Subianto contro l’esito delle elezioni presidenziali tenute lo scorso aprile. La Corte deciderà se accogliere mo meno il ricorso giovedì prossimo, 27 giugno. Prabowo e il suo vice, Sandiga Uno, sconfitti alle elezioni del 17 aprile, hanno presentato ricorso contro l’esito della consultazione, denunciando brogli e irregolarità. La Commissione elettorale ha però difeso la regolarità delle procedure di voto e spoglio delle schede, definendo la consultazione “equa e trasparente” ed insistendo che le accuse di frode di Subianto, non poggiano su prove evidenti. (segue) (Fim)