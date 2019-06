Stati Uniti-Iran: Consiglio sicurezza Nazioni Unite lancia appello per dialogo (2)

- Regno Unito, Francia e Germania hanno chiesto separatamente "l'allentamento e il dialogo, nel pieno rispetto delle regole internazionali". Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha poi condannato gli attacchi alle petroliere nel Golfo dell'Oman come una seria minaccia alla navigazione marittima internazionale e alla sicurezza internazionale, ha detto l'ambasciatore del Kuwait alle Nazioni Unite, Mansour al Otaibi, che presiede il consiglio di giugno. Altri membri del Consiglio di sicurezza si sono concentrati sull'urgenza di entrambe le parti di lavorare per "allentare (la situazione) e cercare soluzioni diplomatiche", come ha detto l'ambasciatore del Regno Unito Karen Pierce ai giornalisti. (Was)