Giappone: misure sicurezza intensificate a Osaka in vista del summit G-20

- Le autorità giapponesi hanno introdotto rigide misure di sicurezza a Osaka, città che il 28 e 29 giugno ospiterà il summit dei leader delle 20 maggiori economie del Globo (G-20). Nelle stazioni e in tutti i luoghi pubblici della città sono stati interrotti i servizi di armadietti a monete, sono stati rimossi tutti i cestini per l’immondizia, e le consegne sono state rinviate. La stazione centrale di Osaka gestisce ogni giorno un flusso di 870mila viaggiatori, e opera circa 2mila armadietti a moneta. Misure di sicurezza analoghe sono state adottate presso altre importanti stazioni ferroviarie del Kansai, come quelle di Kobe e Kyoto. La Polizia di Osaka ha effettuato frattanto una ispezione approfondita del castello di quella città e del parco circostante, alla ricerca di oggetti sospetti. (segue) (Git)