Argentina: statalizzazione Ypf, corte d'appello Usa respinge ricorso contro indennizzo da 3,5 miliardi di dollari (4)

- La base del contenzioso risiede nel modo in cui il governo dell'ex presidente Fernandez de Kirchner procedette nel 2012 alla nazionalizzazione della compagnia petrolifera "Yacimientos petroliferos federales" (Ypf), la cui maggioranza di azioni all'epoca era in mano della compagnia petrolifera spagnola Repsol. Lo Stato argentino pagò 5,3 miliardi di dollari agli spagnoli per l'acquisto del 51 per cento della compagnia, un'eccellente offerta che non venne tuttavia estesa anche agli altri azionisti, ai quali oltretutto non venne poi permesso di usufruire dei dividendi della vendita per un certo numero di anni. (segue) (Abu)