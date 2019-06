Argentina: statalizzazione Ypf, corte d'appello Usa respinge ricorso contro indennizzo da 3,5 miliardi di dollari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intravedendo le possibilità di un consistente guadagno, lo studio legale Burford ha acquisito nel 2015 la partecipazione azionaria di Ypf in mano al gruppo "Petersen" della famiglia Eskenazi, ed ha successivamente iniziato una causa nello stesso tribunale che sotto la guida del giudice Thomas Griesa, oggi defunto, aveva già condannato lo Stato argentino in diverse cause relative ai titoli del debito ristrutturato sempre dal governo Kirchner. Burford accusa oggi l'Argentina di aver violato le leggi federali Usa per non aver presentato una Offerta pubblica d'acquisto (Opa) nel processo di statalizzazione della compagnia petrolifera. Secondo Buenos Aires la procedura di acquisto rientra nelle "facoltà sovrane" dello Stato che non sono subordinate a leggi straniere, mentre secondo Burford le partecipazioni azionarie adesso in suo possesso godono dell'immunità prevista dalla legge Usa. (segue) (Abu)