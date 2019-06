Cile: presidente Pinera inizia visita ufficiale in Israele e Palestina

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, è arrivato oggi a Tel Aviv nel quadro di una visita ufficiale che lo vedrà in terra israeliana fino a giovedì 27. Il capo di Stato sudamericano, segnala il quotidiano "La Tercera", si incontrerà mercoledì 26 con il premier Benjamin Netanyahu. Al centro dei colloqui la cooperazione in materia di cybersicurezza, agricoltura e innovazione. Nella giornata successiva il capo di Stato cileno si incontrerà con il suo omologo palestinese Mahmoud Abbas. Si tratta di una visita destinata a "mettere in rilievo le relazioni bilaterali con entrambi i paesi e a dare un segnale politico e culturale", ha dichiarato il portavoce della presidenza cilena, Cecilia Perez. "La colonia palestinese e quella ebrea in Cile sono tra le più grandi al mondo e noi abbiamo sempre sottolineato l'importanze di stare attenti a non importare nel nostro paese il conflitto regionale e ad esportare la pace, noi crediamo nell'esistenza di due Stati con frontiere sicure", ha aggiunto. Il Cile ha riconosciuto ufficialmente lo stato palestinese nel 2011. (segue) (Abu)