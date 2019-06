Usa: Bernie Sanders propone eliminazione totale debito studenti

- Il senatore indipendente Bernie Sanders, insieme ad alcuni progressisti della Camera dei rappresentanti Usa, hanno presentato una legge per cancellare tutti i debiti degli studenti statunitensi. Si tratta di circa 1,6 mila miliardi di dollari di debiti studenteschi attualmente sostenuti da 45 milioni di cittadini. Sanders, insieme a Pramila Jayapal, Ilhan Omar e Alexandria Ocasio-Cortez, propongono una tassa su Wall Street dello 0,5 per cento su tutte le transazioni, commissioni su obbligazioni e derivati, che secondo il senatore del Vermont potrebbe raccogliere 2,4 mila miliardi di dollari in 10 anni. Sanders ha detto che i millennial, un target demografico chiave per la sua campagna per le presidenziali 2020, sono stati "condannati a una vita di debiti" dopo la laurea. Secondo la Federal Reserve (Fed), la Banca centrale Usa, la maggior parte dei giovani adulti laureati negli Stati Uniti si è indebitata per ottenere quel titolo. Nel 2017, una persona su cinque con prestiti agli studenti era indietro con i pagamenti. (Was)