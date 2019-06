Brasile-Cina: Bolsonaro incontrerà in Giappone il presidente cinese Xi Jinping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, incontrerà questa settimana con il presidente cinese, Xi Jinping, nell'ambito del summit del G20 che si terrà in Giappone. Lo rivela il quotidiano "Folha de Sao Paulo", secondo cui si tratta solo del primo incontro tra i due leader in vista della visita di stato in Cina di Bolsonaro prevista in agosto, quando i due presidenti si riuniranno per discutere dell'evoluzione del commercio bilaterale e del successivo incontro previsto in novembre in occasione del vertice dei leader del gruppo dei paesi emergenti Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) in Brasile. La Cina è il principale partner commerciale del Brasile dal 2009 e nel 2018 lo scambio tra i due paesi ha superato i 98 miliardi di dollari e nei soli primi cinque mesi del 2019 il paese asiatico ha ricevuto il 27 per cento delle esportazioni brasiliane. (segue) (Brb)