Brasile: governo annuncia privatizzazione 16 mila chilometri di autostrade

- Il ministro delle Infrastrutture brasiliano, Tarcísio Gomes de Freitas, ha annunciato l'intenzione del governo brasiliano di dare in concessione a imprese privare oltre 16.000 chilometri di strade e autostrade del paese. L'annuncio è avvenuto nel corso di un incontro con il Consiglio aziendale del gruppo di imprenditori Lide, a Rio de Janeiro. Gomes de Freitas ha affermato che praticamente tutta la rete stradale dello Stato di Rio deve essere concesso al settore privato, tra cui l'intera rete metropolitana e l'autostrada Rio-Santos. Freitas ha detto che la concessione per l'autostrada Dutra (BR-116) è prevista per il prossimo anno, e il vincitore opererà già dal 2021. Il ministro ha citato altre autostrade che sono nei piani di concessioni del governo: le autostrade Br163 e Br230, tra Mato Grosso e Pará, le Br381 e Br262, tra Minas Gerais e Espirito Santo, e regolamenti di base le Br364 e Br365, tra Minas Gerais e Goiás. (segue) (Brb)