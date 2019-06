Brasile: governo annuncia privatizzazione 16 mila chilometri di autostrade (2)

- Nel settore portuale, oltre che tutti i terminal, il governo intende privatizzare Companhia Docas. La società è stata scelta perché ha meno dipendenti e meno contratti di leasing. "È un buon caso per iniziare questo viaggio", ha detto il ministro. Quanto alle ferrovie, il governo prevede di sfruttare i pagamenti provenienti dalle concessioni per consentire alle aziende di costruire nuove ferrovie. Questo criterio dovrebbe essere applicato già per il rinnovo della concessione alla Vale per la ferrovia Carajás e Vitória-Minas. "Vale costruirà un tratto di collegamento tra centro-ovest tra Mato Grosso a Goiás e il tratto di collegamento tra Cariacica e Ancheita nello Spirito Santo, e in cambio otterrà la concessione", ha detto Gomes de Freitas. (Brb)