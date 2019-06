Stati Uniti-Iran: Consiglio sicurezza Nazioni Unite lancia appello per dialogo

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti, che si è riunito ieri 24 giugno, ha lanciato un appello al dialogo e chiesto la fine delle tensioni nella regione del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Fuori dalla sessione del Consiglio di sicurezza Onu indetta dagli Stati Uniti – e dove all'Iran non è stato permesso di partecipare - l'ambasciatore iraniano Majid Takht Ravanchi ha detto ai giornalisti che "non puoi iniziare il dialogo con qualcuno che ti sta minacciando, che ti sta intimidendo", in riferimento alle sanzioni annunciate lunedì dalla Casa Bianca contro il leader supremo Ali Khamenei. "I membri del Consiglio insistono sul fatto che le differenze devono essere affrontate in modo pacifico e attraverso il dialogo", si legge nella dichiarazione condivisa sia dalla Russia, che dagli Stati Uniti. (segue) (Was)