Kosovo-Slovacchia: premier Haradinaj discute con ministro Esteri Lajcak sviluppi su dialogo con Belgrado

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri slovacco, Miroslav Lajcak, per discutere dei recenti sviluppi legati al dialogo tra Pristina e Belgrado, tra cui l'idea sullo scambio di territori e il riconoscimento del Kosovo da parte di tutti i paesi membri dell'Ue. Lo riferisce il portale di informazione “Gazeta Express”. Haradinaj in un post di Facebook ha dichiarato di aver ringraziato Lajcak, presidente di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), anche per la sua posizione contraria allo scambio di territori tra Kosovo e Serbia nell’ambito di un accordo per la normalizzazione dei rapporti. "Pranzo di lavoro con il ministro degli Esteri slovacco che presiede l'Osce, Miroslav Lajcak, in cui abbiamo discusso delle relazioni bilaterali, la cooperazione con la missione Osce in Kosovo e il rafforzamento delle relazioni tra i due paesi, in particolare sul nostro percorso comune di integrazione euroatlantica”, ha scritto Haradinaj. "Ho ringraziato il ministro Lajcak – ha aggiunto - per la sua posizione di principio contro lo scambio di territori e ha sottolineato che il riconoscimento del Kosovo da parte di tutti i paesi membri dell'Ue, in particolare della Slovacchia, è un contributo diretto alla stabilità e alla sicurezza nella regione". La Slovacchia è uno dei cinque Stati membri dell'Ue che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo.(Kop)