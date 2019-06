Kosovo-Osce: ministro Esteri Pacolli riceve presidente di turno Lajcak

- Il vice premier e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri slovacco e presidente di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Miroslav Lajcak. "Abbiamo discusso questioni importanti non solo legate alla nostra cooperazione bilaterale, ma all'intera regione, assicurando il sostegno del Kosovo alla missione Osce nel paese e l'importanza di mantenere lo spirito euro-atlantico nella WB6", ha dichiarato Pacolli.(Kop)