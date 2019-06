Kosovo-Serbia: governo Pristina continua a lavorare su negoziati con Belgrado (2)

- Non si terrà il primo luglio il vertice programmato a Parigi alla presenza delle autorità serbe e kosovare. Il vertice avrebbe dovuto anche contare la presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Angela Merkel. "E' esatto che la riunione annunciata per il primo luglio sarà rimandata", ha replicato l'ufficio stampa del governo tedesco a "Deutsche Welle". "La Germania e la Francia restano in stretto contatto con il Kosovo e la Serbia", ha proseguito l'ufficio stampa di Berlino precisando inoltre che tale ufficio stampa "in generale non trasmette informazioni sui contatti a livello lavorativo". (segue) (Kop)