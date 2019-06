Usa: segretario Difesa Esper, "priorità Pentagono rimangono invariate"

- Nel suo primo messaggio al personale del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il nuovo capo del Pentagono, Mark Esper, ha affermato che nonostante l'improvviso cambia al vertice, le "priorità del Pentagono rimangono invariate". Esper, che da oggi, 24 giugno, ricopre il nuovo incarico, ha detto che la strategia di difesa nazionale continuerà a essere "il nostro documento guida" in "tutto ciò che facciamo". Nel messaggio il segretario alla Difesa ha delineato i suoi tre obiettivi per mantenere il vantaggio competitivo del Pentagono: "Continueremo ad incrementare la nostra competitività attraverso tre linee di impegno che si rafforzano reciprocamente", ha detto Esper nel memorandum, ovvero costruendo una forza più letale; rafforzando le alleanze e attrarre nuovi partner e riformando il dipartimento per maggiori prestazioni e accessibilità. La Casa Bianca, venerdì scorso, ha annunciato che il presidente Donald Trump intende nominare Esper segretario permanente alla Difesa dopo che Patrick Shanahan - da gennaio a capo del Pentagono in qualità di segretario ad interim - si è ritirato la scorsa settimana e ha annunciato le sue dimissioni dopo che erano emerse relazioni su un vecchio episodio di violenza domestica. (Was)