Argentina: statalizzazione Ypf, corte d'appello Usa respinge ricorso contro indennizzo da 3,5 miliardi di dollari (2)

- Secondo il fondo di investimenti Burford Capital, che ha acquistato la causa dal ricorrente originale - il gruppo argentino "Petersen" -, lo stato argentino ha invece violato le leggi federali Usa per non aver presentato una Offerta pubblica d'acquisto (Opa) sull'intero pacchetto di azioni di Ypf in mano privata. Il fondo inglese si mostra convinto di poter vincere il ricorso e recentemente aveva annunciato ai suoi investitori di aver acquisito anche il 70 per cento della causa avviata in parallelo dal fondo "Eton" sempre contro Ypf. Burford, fondo specializzato in operazioni finanziarie con trasfondi legali ha già iniziato ad offrire ai suoi azionisti la possibilità di "uscire" anticipatamente dal contenzioso con lo Stato argentino. Per fare questo offre un margine di reddito significativo anche se inferiore a quello atteso alla conclusione del processo legale. (segue) (Abu)