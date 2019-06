Argentina: statalizzazione Ypf, corte d'appello Usa respinge ricorso contro indennizzo da 3,5 miliardi di dollari (6)

- Con l'ultima decisione, Burford ha incassato il quarto successo consecutivo nella causa. Il primo risale al 2105, quando il giudice Griesa accettò di dirimere il contenzioso legale nel suo tribunale. Successivamente il fondo Usa ha ottenuto un'altra sentenza di primo grado favorevole da parte di Preska, sopraggiunta nel frattempo al defunto Griesa nel marzo del 2017. Lo Stato argentino attende adesso l'esito di un ricorso in appello atteso per la fine dell'anno, ed in caso di un'ulteriore sentenza a favore di Burford, presenterà il caso presso la Corte Suprema degli Stati Uniti. (Abu)