Penisola coreana: inviato speciale Usa Biegun a Seaul prima della visita di Trump

- L'inviato speciale Usa per la questione nordcoreana, Stephen Biegun, si recherà a Seoul giovedì per incontrare i funzionari della Corea del Sud in vista della visita nel paese del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa in un comunicato stampa. "Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord Stephen Biegun si recherà a Seoul, dal 27 al 30 giugno, e incontrerà i funzionari della Repubblica di Corea prima di unirsi al segretario Pompeo per la visita del presidente a Seoul", si legge. La visita tra Trump e l’omologo sudcoreano, Moon Jae-in, è in programma domenica. La visita di Trump in Corea del Sud si protrarrà per due giorni a partire da sabato sera, 29 giugno. (Was)