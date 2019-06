Cile: presidente Pinera inizia visita ufficiale in Israele e Palestina (2)

- Al termine della visita in Medio Oriente, Pinera si recherà direttamente alla volta del Giappone per prendere parte come invitato ai lavori del vertice del G20 che si terrà ad Osaka. In Giappone è prevista una riunione dei presidenti dei paesi appartenenti anche al Gruppo di Lima, istanza multilaterale che appoggia il riconoscimento dell'oppositore Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. Pinera insieme al canadese Justin Trudeau, l'argentino Mauricio Macri e il brasiliano Jair Bolsonaro, cercheranno di introdurre la questione della crisi politica ed umanitaria del paese sudamericano all'interno dell'agenda del summit in programma il 27 e 28 giugno. I capi di stato dei paesi aderenti al gruppo e presenti ad Osaka cercheranno di riunirsi a margine dei lavori per "valutare nuovi meccanismi di pressione al regime di Nicolas Maduro" ed elaborare un documento contenente nuove misure per chiedere "il ripristino della democrazia" in Venezuela. (Abu)