Brasile: Corte suprema rinvia udienza scarcerazione ex presidente Lula da Silva

- Il presidente della seconda sezione della Corte suprema federale brasiliana (Stf), Carmen Lucia, ha ritirato dall'ordine del giorno di ieri, 24 giugno, l'udienza relativa alla richiesta di scarcerazione dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Spetterà al giudice supremo ora stabilire una nuova data per decidere sul caso. La difesa di Lula aveva chiesto alla Corte di dare priorità all'analisi dell'habeas corpus dell'ex presidente, vista l'età avanzata e il fatto che si trovi in carcere da 443 giorni. "Le richieste di scarcerazione nei processi che vedono imputati detenuti e anziani hanno la priorità per legge sugli altri casi", hanno affermato gli avvocati nella richiesta protocollata alla Stf. (segue) (Brb)