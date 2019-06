Brasile: Corte suprema rinvia udienza scarcerazione ex presidente Lula da Silva (2)

- La richiesta di scarcerazione era stata presentata dalla difesa nel 2018. Nel frattempo il leader del Partito dei lavatori (Pt) ha visto una riduzione della pena da parte della Corte suprema di giustizia (Stj), corrispondente alla Suprema Corte di Cassazione italiana. Inoltre lo scorso 13 giugno gli avvocati difensori dell'ex presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, hanno presentato una memoria difensiva presso la Corte suprema federale brasiliana (Stf) allegando alla propria richiesta di scarcerazione del leader del Partito dei lavoratori Lula anche i messaggi pubblicati nell'inchiesta del giornale "The Intercept", dai quali emergerebbe che il giudice Moro avrebbe lavorato insieme con il procuratore della Repubblica, Deltana Dallagnol, per costruire prove da usare nel processo contro "Lula" e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Pt, Fernando Haddad. La richiesta della difesa di Lula verrà analizzata dalla Corte suprema il prossimo 25 giugno. La difesa di Lula afferma che i messaggi "denotano la completa distruzione dell'imparzialità oggettiva e soggettiva" dell'ora giudice Moro e mostrano "situazioni incompatibili" con la magistratura. (segue) (Brb)