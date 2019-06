Brasile: Corte suprema rinvia udienza scarcerazione ex presidente Lula da Silva (4)

- In uno dei reportage pubblicati sono state pubblicate le chat tra l'allora giudice Sergio Moro e il procuratore Deltana Dallagnol, nelle quali il giudice Moro aiuta il procuratore a costruire le accuse contro l'ex presidente della Repubblica. Sempre secondo i messaggi pubblicati, Deltana Dallagnol, capo dei procuratori della Lava Jato, avanza dubbi sulla solidità della denuncia contro l'ex presidente Lula nel caso del triplex di Guaruja pochi giorni prima di essere di inviare il risultato delle indagini all'allora giudice Moro. Inoltre Dallagnol sottolinea la fragilità del legame tra il caso a l'inchiesta sulla corruzione nella compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, che se non provato, rischierebbe di vedere trasferito il processo presso il tribunale di San Paolo e quindi non giudicato da Moro. Una tesi questa sostenuta anche dai legali dell'ex presidente Lula, sin dall'inizio delle indagini. La redazione di "Intercept" sottolinea che "secondo la Costituzione brasiliana un giudice non può dare consigli a un pubblico ministero o dirigere il suo lavoro". (Brb)