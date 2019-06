Brasile: gettito fiscale raggiunge 113,2 miliardi di real a maggio, 1,92 per cento in più rispetto al 2018

- Il gettito fiscale brasiliano ha raggiunto a maggio i 113,2 miliardi di real (26 miliardi di euro). Secondo l'Agenzia delle entrate si tratta di un aumento reale (al netto dell'inflazione) dell'1,92 per cento rispetto a maggio del 2018. In particolare i ricavi delle royalties petrolifere sono state di 2,6 miliardi di real (580 milioni di euro) e le entrate relative a tasse e contributi 110,7 miliardi di real (25,4 miliardi di euro). Da gennaio a maggio, le entrate federali ammontano a 637,6 miliardi di real (146 miliardi di euro) in aumento reale dell'1,28 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. (Brb)