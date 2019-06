I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: fonti stampa, tenuta riunione a Berlino con autorità serbe e kosovare su ripresa dialogo - Si è tenuta a Berlino una riunione mediata dalla Germania fra le autorità di Belgrado e Pristina: lo riportava ieri il sito kosovaro "Gazetaexpress". Secondo tali fonti, l'incontro si sarebbe tenuto il 19 giugno. Il sito kosovaro "Kossev" precisava invece sull'incontro che la delegazione kosovara era guidata dal capo di gabinetto del premier, Selim Selimi, mentre la delegazione serba era guidata dal direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. L'ex capo della squadra kosovara tecnica per il dialogo, Avni Arifi, ha confermato alla stampa locale di aver preso parte all'incontro. La riunione è stata dedicata al tema del dialogo fra Belgrado e Pristina. Arifi ha detto al sito "Gazetaexpress" che nel corso della riunione non sono stati affrontati temi politici o riguardanti i dazi imposti da Pristina sulle merci serbe. (segue) (Res)