Kosovo-Serbia: governo Pristina continua a lavorare su negoziati con Belgrado

- I partiti kosovari non riescono a trovare una posizione condivisa sul tema del dialogo con la Serbia. Lo scrive il quotidiano “Koha Ditore”, mettendo in evidenza come il governo guidato da Ramush Haradinaj stia cercando di rinnovare il dialogo tecnico con Belgrado, nonostante il fallimento del summit di Parigi. Funzionari dell’amministrazione di Pristina hanno però negato di aver discusso di ulteriori fasi negoziali con la controparte serba nel corso dell’ultimo incontro tenuto a Berlino. (segue) (Kop)