Kosovo: premier Haradinaj, oggi incontro con vicepresidente Parlamento Ue Wieland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione proveniente dalla Germania, guidata dal vicepresidente del Parlamento europeo, Rainer Wieland, si recherà in visita ufficiale in Kosovo nella giornata di oggi. Lo riferisce il portale d’informazione “Telegrafi”. Stando alle informazioni diffuse, l’eurodeputato ha in programma una serie di incontri istituzionali nel quadro della sua visita, tra cui un colloquio con il primo ministro del paese balcanico, Ramush Haradinaj. (Kop)