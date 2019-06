Bosnia-Kosovo: presidente Dodik invita Thaci a Sarajevo come "rappresentante di soggetto indefinito"

- Il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik ha invitato il presidente kosovaro Hashim Thaci a partecipare al Summit del processo di cooperazione del sudest europeo (Seecp) che si svolge quest'anno a Sarajevo. A seguito di un testo pubblicato dal sito di informazione "Klix" di Sarajevo, vicino all'ambiente politico bosniaco musulmano, l'ufficio di Dodik ha precisato tuttavia oggi che Thaci non è stato invitato in rappresentanza del Kosovo, bensì come rappresentante "di un soggetto indefinito con la nota a pie' pagina". L'ufficio di Dodik ha inoltre comunicato che "noi nella Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, riconosciamo la validità del mandato di cattura emesso dalla Serbia nei confronti di Thaci, ma fino a quando quest'ultimo alloggerà a Jahorina (luogo dove si svolge il summit), gli garantiremo la piena immunità, in base al diritto internazionale". L'ufficio di Dodik ha comunicato infine che "se Thaci sarà di nuovo disponibile e non sarà tutelato dall'immunità, sarà arrestato e consegnato alla Serbia".(Bos)