Serbia: direttore Ufficio per Kosovo Djuric, vertice Parigi annullato per colpa di Pristina (2)

- Il summit di Parigi era stato convocato per il prossimo primo luglio dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel per rilanciare il dialogo tra Pristina e Belgrado. Il vertice doveva seguire a quello tenuto a fine aprile a Berlino. Al summit di Berlino non sono emersi risultati concreti, se non quello di una riattivazione dei contatti tra Kosovo e Serbia e del ruolo di Francia e Germania come attori influenti nella regione dei Balcani. (segue) (Seb)