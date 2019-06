Serbia: ministro Esteri Dacic, vertice Parigi era occasione per sbloccare dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice programmato per il primo luglio a Parigi e successivamente annullato "era un'occasione per sbloccare il dialogo": lo ha detto oggi il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in una conferenza stampa tenuta a Belgrado in occasione della visita del capo della diplomazia della Norvegia, Ine Eriksen Soreide. Dacic ha così commentato il vertice a cui avrebbero dovuto partecipare le autorità di Belgrado e di Pristina oltre che il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Forse, ha aggiunto il ministro, erano "troppe le aspettative" sul fatto che il vertice si tenesse perché "si sapeva" che Macron non avrebbe convocato il summit se Pristina non avesse prima eliminato i dazi imposti sulle merci serbe e bosniache. "Chiediamo solo che prima del proseguimento del dialogo vengano eliminate le misure che sono di ostacolo al dialogo, ovvero i dazi, i quali sono una misura politica e non economica", ha detto ancora Dacic. (segue) (Seb)