Kosovo: premier Haradinaj riceve delegazione tedesca, focus su sviluppi nei Balcani (2)

- Haradinaj ha espresso gratitudine a Wieland e allo Stato tedesco per il continuo sostegno del Kosovo e ha chiesto un aumento della cooperazione nei settori dell'istruzione, dello sviluppo economico e della politica. “Il vicepresidente del Parlamento europeo Rainer Wieland è la prova dell'amicizia e del nostro orientamento per una partnership sostenibile e duratura con la Germania. La sua visita in Kosovo, con una delegazione di rappresentanti politici della Cdu del Baden Wuerttemberg, imprenditori ed esperti in materia di istruzione, è la prova del nostro impegno per far progredire questa partnership", ha detto Haradinaj. Il vicepresidente del Parlamento europeo Rainer Wieland e la delegazione tedesca hanno valutato la cooperazione tra il Kosovo e la Germania promettendo un ulteriore sostegno per il Kosovo sotto il profilo economico e la prospettiva euro-atlantica. (Kop)