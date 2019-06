Kosovo-Serbia: presidente Thaci, senza accordo rischio instabilità per intera regione

- La regione dei Balcani può diventare “instabile” se l’accordo tra Kosovo e Serbia per la normalizzazione dei rapporti non sarà raggiunto. Lo ha detto il presidente kosovaro, Hashim Thaci, durante una conferenza a Pristina. Thaci ha sottolineato che l’interesse nazionale kosovaro è quello di raggiungere un accordo legalmente vincolante con la Serbia che potrebbe includere un riconoscimento reciproco, secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. Thaci ha affermato che il Kosovo vuole chiarire il suo rapporto con la Serbia e che ciò può essere raggiunto solo attraverso un processo di dialogo con scadenze e obiettivi chiari e con garanzie e sostegno internazionale principalmente da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea. "Non ho dubbi che se non raggiungeremo un accordo legalmente vincolante con la Serbia quest'anno, entreremo in una zona pericolosa nelle relazioni e questo potrebbe portare instabilità all'intera regione", ha detto Thaci. (segue) (Kop)