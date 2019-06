Brasile: accordo di cooperazione con l'Austria per sviluppare tecnologia nucleare

- Il ministro della Scienza e della Tecnologia brasiliano, Marcos Pontes, ha firmato un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il governo austriaco per la creazione di un laboratorio dove sviluppare ricerca in particolare nel settore nucleare. Il documento siglato prevede che le parti incoraggino e sostengano lo sviluppo di attività scientifiche e tecnologiche tra istituzioni governative, istituti di istruzione superiore e centri nazionali di ricerca scientifica e tecnologica dei due paesi. Il documento è stato firmato a Vienna dal ministro Pontes, e dal ministro dell'Istruzione, Scienza e Cultura dell'Austria, Iris Eliisa Rauskala. Uno degli obiettivi è "stabilire un quadro per la cooperazione nella ricerca che amplierà e rafforzerà lo svolgimento delle attività in settori di interesse comune, oltre a incoraggiare l'applicazione dei risultati di tale cooperazione ai suoi benefici economici e sociali", si legge in un comunicato congiunto dei due ministri. Dalla firma dell'accordo, il ministero della Scienza e della Tecnologia dovrebbe cercare partenariati con l'Austria principalmente in applicazioni tecnologiche nel campo delle "smart cities" (città intelligenti). Il ministro nel corso del suo viaggio ha visitato il quartiere 'smart' della capitale austriaca, Seestadt Aspern. L'agenda di oggi, 24 giugno, del ministro nella capitale austriaca comprende anche incontri con alti rappresentanti di organismi internazionali, una visita a WeXelerate, il più grande incubatore di startup in Europa e la partecipazione all'inaugurazione di un laboratorio nell'area dell'energia nucleare. (Brb)