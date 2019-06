Brasile: conti con l'estero registrano avanzo di 662 milioni di dollari a maggio 2019 (2)

- Anche il conto del reddito primario (profitti e dividendi, pagamenti di interessi e salari), che pure è parte delle transazioni correnti, è stato negativo per 2,4 miliardi il mese scorso, raggiungendo un deficit aggregato per i primi 5 mesi dell'anno di 16,8 miliardi di dollari. Il conto del reddito secondario (reddito generato donazioni e rimesse di dollari, senza corrispettivo per servizi o beni) ha registrato un risultato positivo di 449 milioni di dollari a maggio raggiungendo il dato positivo di 1,3 miliardi in cinque mesi. Quanto agli investimenti diretti esteri nel paese, a maggio hanno raggiunto i 7 miliardi, contro i 2,9 del mese di maggio dello scorso anno. Nei primi cinque mesi dell'anno entrati in tutto 35 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 26,8 dello stesso periodo nello scorso anno. (Brb)