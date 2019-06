Governo: via libera ai primi 43 progetti per la Capitanata

- Dal rafforzamento della viabilità provinciale alla realizzazione di infrastrutture, al servizio del turismo; dal potenziamento dei collegamenti con le isole alla valorizzazione di un'importante parte del patrimonio museale e culturale, fino allo sviluppo dell'industria farmaceutica e sanitaria. Questi i principali ambiti di intervento del primo gruppo di progetti, con i quali viene concretamente avviato il Contratto istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, voluto dal presidente del Consiglio. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. "Questa sera - ha dichiarato il presidente Conte a conclusione della quarta riunione del Tavolo Istituzionale che si è svolto a Palazzo Chigi - abbiamo dato il via libera al primo gruppo di 43 progetti immediatamente realizzabili del Cis per la Capitanata, avviati con i 280 milioni di euro già deliberati dal Cipe e che attiveranno investimenti per 534 milioni di euro. Si tratta di un gran risultato, raggiunto dopo solo sei mesi dal mio primo incontro a Foggia, che premia il proficuo lavoro di squadra portato avanti da tutti i soggetti coinvolti". (segue) (Com)